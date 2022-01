Autofahrer fährt Schulkind an und flüchtet

Ein Autofahrer hat ein Schulkind in Coburg angefahren und ist geflüchtet. Der Elfjährige war am Dienstag auf dem Weg zum Schulsport, als der Unbekannte das grüne Licht an der Fußgängerampel ignorierte und den Bub am Bein streifte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Junge fiel hin und verletzte sich leicht. Eine Frau half dem Kind, der Autofahrer fuhr unbeirrt weiter. Nun sucht die Polizei den Flüchtigen. Gegen ihn wird auch wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

