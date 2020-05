Ein Autofahrer ist bei Gars am Inn (Landkreis Mühldorf am Inn) gegen einen Baum gestoßen und gestorben. Der 52-Jährige sei in der Nacht zum Mittwoch aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er verstarb noch an der Unfallstelle.