Autofahrer: 350.000 Euro Schaden auf Biogasanlagen-Gelände

Ein Autofahrer hat in Schwaben auf dem Gelände einer Biogasanlage einen Schaden rund von 350.000 Euro verursacht. Der oder die Unbekannte sei mit dem Wagen auf das Gelände in Marktoffingen (Landkreis Donau-Ries) gefahren und hätte sich dort im Schlamm festgefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Danach habe der Unbekannte das Auto mit einem Traktor aus dem Schlamm ziehen wollen, der Traktor kippte jedoch um und landete in einem Löschteich.

Mit einem Radlader sei das festgefahrene Auto in der Nacht auf Montag letztlich aus dem Schlamm gezogen worden. Da ein Mitarbeiter der Biogasanlage inzwischen aber wieder das Tor zum Gelände verschlossen hatte, fuhr der Unbekannte mit dem Radlader auch noch gegen das Tor, um letztlich mit seinem Wagen davonzufahren. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:221227-99-27231/2