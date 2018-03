Autofahrer überwältigt flüchtenden Räuber

Ein 25-Jähriger hat in Augsburg mit einem beherzten Griff einen jungen Räuber an der Flucht gehindert. Der 17-Jährige hatte am Freitagabend vermummt und mit einer Schreckschusspistole bewaffnet eine Lotto-Filiale überfallen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mit der Beute - einem niedrigen vierstelligen Betrag - flüchtete der Teenager im Stadtteil Hochzoll zunächst zu Fuß und wollte dann mit einem Fahrrad das Weite suchen. Der 25-Jährige hatte in seinem Auto an einer roten Ampel gewartet.

Durch Hilferufe der 52 Jahre alten Angestellten wurde der Autofahrer auf den Räuber aufmerksam und nahm sofort die Verfolgung auf. Nach wenigen Hundert Metern Jagd warf er den 17-Jährigen zu Boden und übergab ihn kurze Zeit später der Polizei.

„Die Festnahme ist der Zivilcourage des Zeugen zu verdanken“, lobte die Polizei. Gleichzeitig warnten die Ermittler vor bewaffneten Tätern bei Raubdelikten. Der Tatverdächtige soll am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Pressemitteilung Polizei