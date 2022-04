Autodieb bleibt mit leerem Tank liegen

Mit leerem Tank ist ein Autodieb in Mittelfranken nach rund 50 Kilometern liegengeblieben. Der 30-Jährige und sein 24 Jahre alter Bruder hatten sich am Mittwoch den Wagen bei einem Autohaus in Ansbach zunächst für eine Probefahrt geliehen, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Wie vereinbart gaben sie das Fahrzeug auch wieder ab. Doch dann kehrte der ältere Bruder der Polizei zufolge zurück und gab an, etwas im Wagen vergessen zu haben.

Er habe sich die Schlüssel geben lassen und sei davongefahren, heißt es in der Mitteilung. Kurz vor dem Ort Schillingsfürst sei ihm aber der Sprit ausgegangen. Der Mann habe erst andere Autofahrer um Treibstoff angebettelt, sei dann aber doch per Anhalter geflohen. Eine Frau habe das Geschehen beobachtet und die Polizei alarmiert.

Bei der Festnahme stellten die Beamten am gestohlenen Auto eine Delle fest. Ein Alkoholtest ergab bei dem 30-Jährigen einen Wert von über zwei Promille. Darüber hinaus wurde er bereits per Haftbefehl gesucht. Die Polizei erhob mehrere Anzeigen.

