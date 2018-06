Autobahn-Steinewerfer beschädigt Wagen

- Ein Unbekannter hat auf der Autobahn 45 in Unterfranken vermutlich einen Stein auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen. Das Wurfgeschoss traf den Wagen, die Fahrerin sei aber mit dem Schrecken davongekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 23-Jährige war am Vorabend bei Alzenau (Kreis Aschaffenburg) in nördlicher Richtung auf der A45 unterwegs gewesen, als etwas Dunkles von einer Brücke fiel. Zuvor habe sie zwei Männer und eine Frau mit einem Fahrrad auf der Überführung gesehen. Zuhause bemerkte die Frau, dass ihre Windschutzscheibe gesprungen war und sich im Dach eine Delle befand. Die Polizei bezifferte den Schaden auf fast 4000 Euro.

Mitteilung der Polizei