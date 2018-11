Autobahn 99 nach schwerem Unfall gesperrt

Nach einem schweren Unfall ist die Autobahn 99 nahe München gesperrt worden. Die Fahrbahn bei Kirchheim in Richtung Nürnberg/Stuttgart sollte nach mehrstündiger Sperre erst am Mittwochnachmittag wieder freigegeben werden, wie die Polizei mitteilte. Ein schwerverletzter Lastwagenfahrer wurde in ein Krankenhaus geflogen. Details zum Hergang des Unfalls mit drei Lastwagen waren zunächst unklar.

Die Polizei riet, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Auf der Fahrbahn in Richtung Salzburg sei nicht mit Staus zu rechnen.

Updates zum Unfall der Polizei bei Twitter