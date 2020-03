Auto wird unter Sattelzug geschleudert

Bei einer Kollision an einer Baustelle auf der Autobahn 96 in Memmingen ist ein Mann verletzt worden. Der 57-Jährige habe am Mittwochabend zunächst einen im Baustellenbereich aufgebauten Anhänger mit Warnhinweisen übersehen und sei mit seinem Wagen dagegen geprallt, teilte die Polizei mit. Danach schleuderte das Fahrzeug in einen Sattelzug. Der Mann wurde im Auto eingeklemmt, erlitt jedoch nur leichte Verletzungen. Die A96 war für rund eineinhalb Stunden gesperrt.

