An einem unbeschrankten Bahnübergang in Oberstdorf ist am Samstag ein Auto von einem Zug erfasst und rund 150 Meter weit mitgeschleift worden. Der 49 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten mitteilte. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Fahrgäste und Personal im Zug blieben unverletzt. Die Zugstrecke war etwa zwei Stunden lang gesperrt.

Mitteilung Polizei