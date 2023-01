Im Landkreis Forchheim ist am Samstag ein Auto von einem Zug erfasst worden. Das teilte die Polizei mit. Rettungskräfte seien vor Ort, hieß es. Nach ersten Erkenntnissen ist die Fahrerin des Autos verletzt worden. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. Der Unfall ereignete sich in Kirchenehrenbach an der Bahnstrecke zwischen Forchheim und Ebermannstadt.

