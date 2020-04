Tatenlos hat ein 58 Jahre alter Mann zusehen müssen, wie sein Auto in einen Weiher rollte und dort komplett versank. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Mann seinen Wagen am Vorabend an der Böschung eines Weihers bei Haag an der Amper (Landkreis Freising) abgestellt. Als er etwas aus dem Auto holen wollte, löste er versehentlich einen Schalthebel und der Wagen rollte los. Feuerwehr und Wasserwacht zogen das Auto aus dem Weiher.