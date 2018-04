Auto unter Lastwagen eingeklemmt: Fahrer stirbt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz ist ein Mann ums Leben gekommen. Sein Kleinbus krachte am Donnerstagabend nahe Beratzhausen (Landkreis Regensburg) gegen ein vor ihm fahrendes Kranfahrzeug und wurde darunter eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Der 53-Jährige starb an der Unfallstelle. Die Ursache des Unfalls blieb zunächst unklar. Die A3 war ab der Anschlussstelle Parsberg in Richtung Regensburg am Abend vorübergehend voll gesperrt.