Auto und Linienbus stoßen zusammen: Frau schwerst verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Auto ist in Niederbayern eine Frau schwerst verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet die Frau mit ihrem Wagen aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der Busfahrer wurde bei dem Unfall in Oberschneiding (Landkreis Straubing-Bogen) am Mittwochmorgen verletzt, ein Fahrgast blieb unverletzt. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.

