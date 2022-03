Auto überschlägt sich: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Autofahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Aichach-Friedberg lebensgefährlich verletzt. Der 47-Jährige kam mit seinem Wagen von der Straße ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Auto überschlug sich und blieb am Freitag in der Böschung liegen. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann, der den Angaben zufolge ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt, in eine Klinik. Laut Polizei kam der Fahrer mit seinem Auto erst kurz nach rechts und anschließend nach links von der Straße ab. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an, da nicht auszuschließen sei, dass der Mann alkoholisiert am Steuer saß. Andere Autos waren an dem Unfall zwischen Thierhaupten und Baar nicht beteiligt, wie es weiter hieß.

