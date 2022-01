Auto stößt mit Lkw zusammen: Autofahrer tot

Ein Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lkw hat einen Autofahrer in Mittelfranken das Leben gekostet. Der 82-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Fahrer des Lkw sei nicht verletzt worden.

Der Senior war den Angaben zufolge am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 8 bei Langenzenn (Landkreis Fürth) unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geriet und frontal in einen entgegenkommenden Lkw prallte.

Zur Klärung der genauen Unfallursache habe die Staatsanwaltschaft einen Gutachter bestellt. Die Bundesstraße 8 war während der Unfallaufnahme über mehrere Stunden gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:220122-99-810069/2

Pressemitteilung Polizei