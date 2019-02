In der Innenstadt von Regensburg ist ein Auto in die Donau gestürzt. Retter bargen den Fahrer aus dem Wagen und reanimierten ihn, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Weitere Personen hätten sich nicht in dem Auto befunden. Das Fahrzeug geriet den Erkenntnissen der Polizei um die Mittagszeit nahe der Steinernen Brücke in die Donau, danach wurde es zur Eisernen Brücke abgetrieben. Die Hintergründe des Unglücks waren zunächst unklar.