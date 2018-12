Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Der Ellwanger Gemeinderat hat die Entscheidung, ob der Betrieb der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA) verlängert werden soll, vertagt. Die Entscheidung soll demnach in der Sitzung am 14. Februar 2019 fallen. Die CDU-Fraktion hatte in der Sitzung am Donnerstagabend einen Antrag gestellt, die Abstimmung zu vertagen.

Bei der Abstimmung um die Vertagung stimmten 22 der Gemeinderäte dafür, 13 waren dagegen und Oberbürgermeister Karl Hilsenbek enthielt sich seiner Stimme.