Auto stößt auf A92 mit Sattelzug zusammen: Beifahrer stirbt

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Sattelzug ist auf der Autobahn 92 bei Moosburg ein 30 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Das Auto war am Samstagvormittag bei einem Ausweichmanöver wohl mit höherer Geschwindigkeit gegen das Heck des Sattelzugs geprallt, wie die Polizei mitteilte. Die Insassen - drei Brüder im Alter zwischen 30 und 44 Jahren - wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Am Nachmittag starb der Beifahrer dort an seinen Verletzungen. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.