Auto seit Jahren immer wieder bespuckt: Anzeige erstattet

Weil ein mutmaßlicher „Spucker“ sein Auto seit Jahren im Visier haben soll, hat ein 43 Jahre alter Mann im oberfränkischen Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) bei der Polizei Anzeige erstattet.

Auslöser für die Anzeigenerstattung war ein jüngster Vorfall, bei dem das geparkte Auto des Mannes nach dessen Angaben angespuckt wurde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Betroffene habe am Dienstagmorgen Speichelreste an seinem Auto vorgefunden. Laut dem 43-Jährigen wird sein Auto seit zwei Jahren in unregelmäßigen Abständen bespuckt.

Ähnliche Vorfälle seien in der Stadt nicht bekannt, so die Polizei. Man habe nun Ermittlungen gegen unbekannt wegen versuchter Sachbeschädigung und Beleidigung aufgenommen.