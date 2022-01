Auto rutscht bei Glätte von Straße: Fahrer schwer verletzt

Bei Schneeglätte ist Mann mit seinem Auto in Oberfranken von der Straße gerutscht und hat sich dabei schwer verletzt. Das Auto des 22-Jährigen überschlug sich, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann zog sich bei dem Unfall am Freitagabend eine Verletzung am Bein zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut den Beamten sei der 22-Jährige mit nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte in Walsdorf unterwegs gewesen. Seine 19 Jahre alter Beifahrerin blieb unverletzt.

