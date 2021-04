Auto rollt mit Kindern in Graben

Ein Auto mit drei Kindern an Bord ist im unterfränkischen Kitzingen seitlich gekippt in einem Graben hängen geblieben. Der 34 Jahre alte Besitzer des Wagens hatte vergessen, an einem abschüssigen Weg die Handbremse zu ziehen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag berichtete. Als der Mann ausgestiegen war, rollte das Auto mit den Kindern an Bord rund zehn Meter und rutschte dann in den Graben. Der Mann sei mit einem Anwohner den Kindern sofort zur Hilfe gekommen. Die Kinder blieben bei dem Unfall am Mittwoch unverletzt. Am Auto entstand jedoch Totalschaden.

© dpa-infocom, dpa:210408-99-125327/2