Auto rast auf Seitenstreifen: Lkw-Fahrer tödlich verletzt

Tragisches Ende eines zunächst leichten Unfalls: Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 73 auf den Seitenstreifen geraten und hat so den Tod eines Lkw-Fahrers ausgelöst. Dieser hatte dort nach einem Unfall gestanden: Ein Auto hatte den Laster zwischen den Anschlussstellen Untersiemau und Ebersdorf gestreift, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Am Steuer dieses Autos saß eine junge Frau - die am Donnerstagnachmittag zunächst ebenso wie der Lkw-Fahrer unverletzt geblieben war und sich dann mit ihm zusammen auf dem Seitenstreifen befand.

Ein Streifenwagen hatte die beiden und ihre Fahrzeuge auf dem Seitenstreifen abgesichert, wie es hieß. Dann sei ein 33-jähriger Autofahrer nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Schutzplanke geprallt. Sein Wagen kollidierte mit dem Streifenwagen. Beide Fahrzeuge gerieten auch in die junge Autofahrerin und den 41-jährigen Lastwagenfahrer. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Lkw-Fahrers feststellen, die Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen. Ein Polizist begab sich vorsorglich in ärztliche Behandlung.

Mitteilung