Eine Seniorin auf einem Elektromobil ist in Mittelfranken von einem Auto gerammt und tödlich verletzt worden. Die 70-Jährige war am Dienstag mit dem elektrischen Krankenfahrstuhl nahe Colmberg (Landkreis Ansbach) unterwegs, als sie ein 34-Jähriger mit einem Auto von hinten erfasste. Die Seniorin starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus. Warum er die 70-Jährige rammte, war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei