Auto prallt in Transporter: Vater und Kind schwer verletzt

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem am Straßenrand stehenden Transporter nahe Niederlauer (Kreis Rhön-Grabfeld) sind zwei Menschen schwer verletzt worden, darunter eine Sechsjährige. Die 31 Jahre alte Frau am Steuer des Autos habe am Donnerstagnachmittag einem weiteren Wagen ausweichen müssen und sei von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall wurde ein sechsjähriges Kind, das neben dem Transporter stand, unter dem Auto eingeklemmt. Der Vater, der versucht hatte, mit einem Sprung das Kind zu schützen, wurde ebenso wie die Sechsjährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 31-jährige Autofahrerin wurde wie eine weitere Beifahrerin im Transporter leicht verletzt. Ihre beiden mitfahrenden Kinder blieben unverletzt.

