In Kirchweidach (Landkreis Altötting) in Oberbayern ist am frühen Dienstagmorgen ein Auto in eine Hauswand geprallt. Die Wand sei eingestürzt, so die Polizei am Dienstag. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Eine Person, die sich im Haus aufhielt, blieb unverletzt.

Ob das Haus einsturzgefährdet ist, konnte die Polizei nicht sagen. Auch die Schadenshöhe und die Unfallursache sind noch unklar.

