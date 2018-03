Auto prallt gegen Lastwagen: 60-Jähriger tot

Bei einem Verkehrsunfall in der Oberpfalz ist ein 60-Jähriger ums Leben gekommen. Sein Auto war in der Nacht zu Dienstag auf der Bundesstraße 16 bei Bernhardswald (Landkreis Regensburg) frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Die Ursache des Unfalls ist nach Angaben der Polizei bislang ungeklärt. Der Fahrer des Lkw erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergung des Lastwagens, der in einen Graben gerutscht war, dauerte bis in den frühen Morgen an. Die B16 blieb zunächst gesperrt.