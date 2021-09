Auto prallt gegen Baum in Niederbayern: Zwei Verletzte

Bei einem Autounfall im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn ist ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Er war als Beifahrer im Wagen eines gleichaltrigen Mannes unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der stark betrunkene Fahrer war demnach in einer Kurve von einer Kreisstraße abgekommen und mit einem Baum zusammengestoßen. Ein Rettungswagen brachte den Beifahrer am späten Mittwochabend in ein Krankenhaus. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall in der Nähe von Wurmannsquick leichte Verletzungen. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

