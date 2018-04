Ein 37-Jähriger ist mit seinem Auto in der Nähe von Zeitldorf (Landkreis Deggendorf) gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam er mit seinem Wagen am Samstagnachmittag von der Straße ab. Der Aufprall war so heftig, dass der Mann eingeklemmt war und an der Unfallstelle starb.