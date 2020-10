Bei einem Unfall im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart ist am Samstagmorgen ein 46 Jahre alter Autofahrer gestorben. Nach Polizeiangaben war er auf der Staatsstraße 2312 zwischen Rohrbrunn und Bischbrunn unterwegs, als sein Wagen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei geht davon aus, dass kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war.