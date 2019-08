Frontal in einen Streifenwagen der Polizei ist ein Auto bei Dorfen (Landkreis Erding) geprallt - bei dem Zusammenstoß am Donnerstag ist ein Polizist schwer, sein Kollege sowie der Autofahrer sind leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Autofahrer aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenspur gekommen und in den Wagen der Beamten gekracht. Ob die Polizisten auf dem Weg zu einem Einsatz waren, war zunächst unklar.