Auto prallt bei Schwabach gegen Lkw: Fahrer tot

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 2 in der Nähe von Schwabach in Mittelfranken ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben prallte der 57-Jährige mit seinem Auto gegen einen vor ihm fahrenden Lkw. Der Autofahrer starb am Montagnachmittag noch an der Unfallstelle. Der 43 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb zwar unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Die B2 wurde für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.

© dpa-infocom, dpa:210809-99-784789/2

Pressemitteilung