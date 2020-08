Auto landet im Weiher: Fahrer stirbt

Ein Auto ist bei einem Unfall in einen Weiher in Mitterteich (Landkreis Tirschenreuth) gefahren, der 72 Jahre alte Fahrer starb später im Krankenhaus. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erhielten die Beamten am Sonntagabend die Meldung, dass ein Fahrzeug in einem Weiher liegen und sich darin noch eine Person befinden soll. Ein Polizist und ein Ersthelfer bargen den Mann aus dem Wagen. Der 72-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er später starb. Die Unfallursache blieb unklar.