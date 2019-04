Auto kracht ungebremst auf Taxi: Drei Verletzte

Ungebremst ist ein Mann in Bamberg mit seinem Wagen in ein stehendes Taxi gekracht. Der 21-Jährige und der Taxifahrer wurden bei dem Unfall in der Nacht zu Karfreitag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Fahrgast im Taxi wurde leicht verletzt. Die beiden Mitfahrer des Unfallverursachers aus Bamberg seien zunächst geflohen. Wenig später stellten sich die 25-Jährige und der 27-Jährige jedoch. Mit welcher Geschwindigkeit der 21 Jahre alte Fahrer mit seinem Auto unterwegs war und ob er zuvor Alkohol oder Drogen konsumierte, war zunächst unklar.