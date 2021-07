Bei einem Unfall mit einem Motorrad ist ein Auto in München in ein Schaufenster gekracht. Der Motorradfahrer sei schwer verletzt worden, teilte die Feuerwehr am Montag in München mit. Der Mann am Steuer des Pkw erlitt leichtere Verletzungen. Beide Männer kamen ins Krankenhaus. Genauere Angaben zum Unfall gab es zunächst nicht.

