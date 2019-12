Auto kracht in Lastwagen: Fahrer stirbt in Unterfranken

Ein 26-jähriger Autofahrer ist bei einem schweren Unfall nahe Werneck (Landkreis Schweinfurt) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war er am Mittwochabend auf der Bundesstraße 26a in Unterfranken unterwegs, als er mit voller Wucht in einen abbiegenden Lastwagen krachte.

Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 60-Jährige am Steuer des Lastwagens hatte das Auto vermutlich beim Abbiegen übersehen. Er erlitt einen heftigen Schock. Die Bundesstraße war bis in den späten Abend gesperrt.