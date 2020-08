Von Schwäbische Zeitung und Agence France-Presse und Deutsche Presse-Agentur

Begnadeter Krisenmanager oder ewiger Regionalpolitiker? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) polarisiert. Bald könnte er in das Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union einsteigen. Wie fänden Sie das?

Söder hatte in der Vergangenheit zwar mehrfach betont, dass sein Platz in Bayern sei. Seine Umfragewerte sind in der Corona-Krise aber stark gestiegen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich derzeit nicht festlegen.

Markus Söder hat sich mit seinem strikten Corona-Krisenmanagement und strengen Regeln in ...