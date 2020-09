Auto kollidiert mit Schulbus: Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Schulbus ist die Autofahrerin schwer verletzt worden. „Nach jetzigem Stand sind keine Kinder verletzt“, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Einige der insgesamt 35 Schüler seien von Eltern abgeholt worden. Der Rest wurde mit einem Ersatzbus in die Schule gebracht. Die Kinder würden medizinisch betreut, hieß es. Wie es am Donnerstagmorgen zu dem Unfall in Wittibreut (Landkreis Rottal-Inn) kam, war zunächst nicht bekannt.