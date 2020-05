Auto kollidiert mit Lastwagen: ein Mensch stirbt

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen ist im Landkreis Miesbach ein 55 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, prallte der Mann am Montagmorgen in Irschenberg mit seinem Kleinbus gegen den mit Holz beladenen Sattelzug. Der 55-Jährige aus dem Kreis Rosenheim wurde hinter dem Steuer eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle, der 45 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Unfallursache war zunächst unklar.