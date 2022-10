Auto kollidiert mit Bus: 49-Jähriger stirbt an Unfallstelle

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus bei Hohenroth (Landkreis Rhön-Grabfeld) ist ein Autofahrer getötet worden. Der 49-Jährige geriet am Mittwochnachmittag zwischen Windshausen und Leutershausen aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Linienbus, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der Fahrer des beteiligten Busses wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Fahrgäste befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Bus.

