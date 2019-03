Auto in zwei Teile gerissen: 16-Jähriger stirbt

Ein Auto prallte gegen einen Baum und wurde in zwei Teile gerissen, ein 16-jähriger Mitfahrer starb noch am Unfallort. Der Jugendliche aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen war zusammen mit zwei jungen Männern in Oberau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) unterwegs, als ihr Wagen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 22-jährige Fahrer und ein 21-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall in der Nacht zum Samstag leicht verletzt. Zur Unfallursache machte die Polizei noch keine Angaben.