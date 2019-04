Auto geht nach Überholen in Flammen auf: Fahrer unverletzt

Demonstrationen, ein drohendes Bürgerbegehren und emotionale Diskussionen: Der geplante Rasthof an der B30 in Bad Waldsee ist das beherrschende Thema in der Kurstadt. Jetzt bezieht der Investor Position zu den Plänen, der Kritik und dem Standort Bad Waldsee: Beim Pressegespräch bei der „Schwäbischen Zeitung“ hat Elmar Lutzenberger, geschäftsführender Gesellschafter der Firma „Lupe - Lutzenberger Projektentwicklung“ deutlich gemacht, dass das Projekt umgesetzt werden soll.