Auto fährt frontal gegen Lastwagen: Fahrer stirbt

Ein Mann ist mit seinem Wagen in Niederbayern frontal gegen einen entgegenkommenden Lastwagen gefahren und gestorben. Der 77-Jährige sei auf der Bundesstraße 12 bei Pocking (Landkreis Passau) mit seinem Auto aus zunächst unklaren Gründen in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach dem Frontalzusammenstoß am Mittwoch sei der 77-Jährige am Unfallort an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Lastwagenfahrer sei unverletzt geblieben. Bei der Klärung der Unfallursache sollte ein Gutachter helfen.

