Auto fährt in Unfallstelle: Frau und Polizist verletzt

Ein Auto ist in eine Unfallstelle auf der Autobahn 3 gefahren - eine Frau und ein Polizist wurden verletzt. Die Frau war mit ihrem Wagen am Mittwoch zunächst zwischen Iggensbach (Landkreis Deggendorf) und Garham (Landkreis Passau) in eine Leitplanke gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Dabei blieb sie unverletzt. Als ein weiteres Auto in die Unfallstelle fuhr, wurden sie und ein herbeigerufener Polizist verletzt. Beide kamen in Krankenhäuser. Details zu dem Unfall blieben erst einmal unklar.