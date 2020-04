Auto fährt in Pferdeherde

Eine Herde aus 20 bis 30 Pferden ist einem Autofahrer in Schwaben vor den Wagen gelaufen. Trotz einer Vollbremsung sei er mit zwei Pferden zusammengestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Alle Tiere seien nach dem Vorfall am frühen Morgen wieder in ihre Scheune in Langerringen (Landkreis Augsburg) gebracht worden. Wieso die Pferde entlaufen konnten, blieb erst einmal unklar. Die Besitzerin gab laut Polizei an, dass am Morgen alle Gatter und Stalltüren offen gestanden hätten, obwohl sie diese am Vorabend geschlossen hatte.