Auto fährt in Menschengruppe, Täter verprügeln anschließend ihre Opfer

Ein dunkler Kleintransporter ist am Mittwochnachmittag in München in eine Menschengruppe gefahren. Die Gruppe war zu diesem Zeitpunkt auf einem Gehweg unterwegs.

Wie die Polizei mitteilte, sind die sechs Insassen des Autos danach auf die Gruppe losgegangen und hätten auf sie eingeschlagen. Die Täter sollen dabei auch ein "Stichwerkzeug" benutzt haben. Nach der Attacke fuhren die Täter wieder davon. Die Polizei fahndete am Abend noch nach den Tatverdächtigen.

„Offensichtlich haben wir es mit einer äußerst brutalen Auseinandersetzung polizeibekannter Rockergruppen zu tun“, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dem Sender „Antenne Bayern“.

Opfer und Täter kannten sich

Drei Männer aus München, 42, 45 und 56 Jahre alt, wurden verletzt — schweben aber nicht in Lebensgefahr. Nach ersten vorläufigen Ermittlungen der Polizei sollen sich Täter und Opfer gekannt haben. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit dem Rocker-Milieu.

Bei der Tat wurden nach bisherigen Erkenntnissen drei Personen verletzt. Alle werden in Krankenhäuser gebracht. Bitte nicht verunsichern lassen, bei solchen Einsätzen tragen viele der Kollegen/innen, je nach Verwendung, aus Gründen der Eigensicherung Schutzausstattung.— Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 10, 2020

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach ersten Erkenntnissen deshalb nicht.

Kriminalpolizei ermittelt

Nach der Tat hat die Polizei den Bereich um den Tatort weiträumig abgesperrt und eine Großfahndung eingeleitet. Ein Hubschrauber kreiste über dem Stadtteil Schwabing. „Die Fahndung läuft auf Hochtouren“, sagte ein Polizeisprecher.

Auch die Kriminalpolizei war im Einsatz und hat den Tatort abgesichert. Sie hat Informationen der Polizisten gesammelt, Spuren gesichert und Zeugen vernommen. Die Ermittlungen dauern vermutlich bis in die Nacht.

Innenminister Herrmann sagte: „Es ist unerträglich, dass solche Bandenkriege auf offener Straße in München ausgetragen werden. … Dass inzwischen bereits die ersten Tatbeteiligten festgenommen werden konnten, ist ein großartiger Erfolg unserer Polizei“, so der Minister weiter.