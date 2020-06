Auto fährt in Menschengruppe, Insassen verprügeln Opfer

Ein Auto ist am Mittwochnachmittag in München in eine Menschengruppe gefahren. Wie die Polizei mitteilte, sind die sechs Insassen des Autos danach auch noch auf die Gruppe losgegangen und hätten „gewaltsam auf sie eingewirkt“. Drei Menschen wurden dabei verletzt. Die Täter sind noch flüchtig.

Bei der Tat wurden nach bisherigen Erkenntnissen drei Personen verletzt. Alle werden in Krankenhäuser gebracht. Bitte nicht verunsichern lassen, bei solchen Einsätzen tragen viele der Kollegen/innen, je nach Verwendung, aus Gründen der Eigensicherung Schutzausstattung.— Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 10, 2020

Der Bereich um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt und eine Großfahndung eingeleitet. „Die Fahndung läuft auf Hochtouren“, sagte ein Polizeisprecher. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach ersten Erkenntnissen nicht. „Es deutet einiges daraufhin, dass die Personen sich gekannt haben.“