Auto fährt in Gruppe von Mädchen

Beim Linksabbiegen ist in München ein Autofahrer in eine Gruppe von Schülerinnen gefahren. Eine Elfjährige wurde schwer verletzt, eine Zehnjährige und eine weitere Elfjährige leicht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Schülerinnen wollten an einer Ampel bei grünem Lichtzeichen die Straße überqueren, als das Auto sie erfasste. Der 58 Jahre alte Autofahrer hatte auch Grün, übersah laut Polizei jedoch beim Abbiegen die Mädchen. Der Unfall ereignete sich am Montag in den frühen Abendstunden, es sei bereits dunkel gewesen, sagte ein Sprecher. Näheres zur Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Die Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.