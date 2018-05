Auto fährt gegen Bus - drei Verletzte

Drei Menschen sind beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Bus in Unterfranken verletzt worden. Ein 19-Jähriger war am Freitag mit seinem Wagen aus zunächst ungeklärten Gründen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen den Bus geprallt, wie die Polizei mitteilte. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall nahe Eltmann (Landkreis Haßberge) lebensgefährlich verletzt und in eine Klinik geflogen. Sein 15 Jahre alter Beifahrer und der Fahrer des Busses wurden leicht verletzt. Im Bus saßen keine Fahrgäste.