Auto fährt gegen Baum: Zwei Tote bei Altötting

Bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Altötting sind zwei junge Menschen ums Leben gekommen. Ein 26-jähriger Autofahrer war am Samstag mit einer 25-jährigen Beifahrerin in Richtung Bundesstraße B299 unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Beim Ortsteil Graming verlor er den Erkenntnissen zufolge die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß seitlich gegen einen Baum. Die beiden Autoinsassen starben noch an der unfallstelle. Ein Gutachten kommt zu der Einschätzung, dass der Fahrer vermutlich zu schnell fuhr. Die Landstraße war mehr als zwei Stunden komplett gesperrt.