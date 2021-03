Auto erfasst Radfahrerin: 71-Jährige schwerstverletzt

Eine 71 Jahre alte Radfahrerin ist am Mittwoch in Freilassing von einem Auto erfasst und schwerst verletzt worden. Der Unfall passierte auf der B304 auf Höhe des Kreisverkehrs der Traunsteiner Straße, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrradfahrerin habe die Fußgängerfurt am Kreisverkehr gequert, ein 68-jähriger Autofahrer habe sie mit der Fahrzeugfront erfasst. Die Frau erlitt den Angaben zufolge Verletzungen im Kopf- und Beinbereich und wurde in ein Salzburger Krankenhaus gebracht.

